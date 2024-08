Falso dentista smascherato a Brescia | sequestrato lo studio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Il Nas didei carabinieri ha scoperto unodontoiatra e halodentistico, in cui esercitava abusivamente la professione, pubblicizzato da una visibile targa apposta sulla porta d'ingresso, che richiamava un'autorizzazione sanitaria inesistente. Dagli accertamenti è risultato che il sedicentedi 70 anni era in realtà un odontotecnico, il quale, nel tempo, aveva acquisito una buona esperienza in materia di pratiche odontoiatriche e fatto della sua professione. Mantenuto in condizioni igieniche precarie e condotto senza rispettare un protocollo di sterilizzazione degli strumenti, al suo interno trovavano posto due postazioni odontoiatriche e numerosi farmaci, tra cui alcuni anestetici scaduti. Gli investigatori dell'Arma hanno anche trovato l'agenda usata per segnare gli appuntamenti.