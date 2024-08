Defrel ormai è fatta Strizzolo verso l’uscita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Il condizionale è quasi sempre d’obbligo, ma Gregoiree il Modena sonopronti a dirsi "sì". Come vi abbiamo raccontato nelle ore successive all’amichevole con il Cagliari, l’ex attaccante del Sassuolo ha ricevuto il pressing decisivo dei canarini e di Andrea Catellani, il quale ha fatto uno sforzo notevoleil francese dopo settimane di pressing., a luglio, ha voluto attendere legittimamente eventuali offerte dalla Francia o dalla Turchia, gli unici due mercati caldini per lui. Nulla si è concretizzato e allora riecco il Modena a ribadirgli la volontà di inserirlo in rosa, alla corte di quell’allenatore che a Cesena, una decina di anni fa, conha fatto fuoco e fiamme. Certo, sono passati dieci anni, per l’appunto. La carta d’identità recita oggi 33 anni e annate non esaltanti ma in B tutto potrebbe cambiare.