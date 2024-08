Cranio Creations celebra l’estate

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 6 agosto 2024) Al mare, in montagna o in città, durantei giochi in scatola sono un vero toccasana per tutti, una garanzia di puro e sano divertimento in compagnia. Ed è per questo cheha pensato proprio a tutti, con una selezione di giochi e appuntamenti ideali per ogni occasione. Chi è rimasto in città, non deve farlo altro che recarsi in tutta fretta al DRAFT?, il LudoPub targatosituato in Via Misurata 9, che resterà aperto per tutto il mese di agosto, pronto a regalare serate di puro e sano divertimento, tra best seller, novità, prototipi e anteprime di appassionanti giochi in scatola, accompagnati da panini gourmet, ottime tartare, una selezione di birre alla spina, vini DOC e cocktail speciali.