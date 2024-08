Coldiretti Toscana | Riaprire subito gli invasi Adesso il 90% dell’acqua piovana viene dispersa E’ assurdo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Firenze, 6 agosto 2024 – Un dato davvero sconcertante, oltretutto nel bel mezzo di un’estate particolarmente bollente: il 90% dell'acquaattualmente. A lanciare l’accusa è, secondo cui solo rimettendo in funzione i piccoliaziendali si riuscirebbe a recuperare fino al 50% di pioggia, che sarebbe fondamentale sia per irrigare i campi che per contrastare gli eventuali incendi.invita dunque la Regione“a sbrogliare il groviglio di normative e vincoli che oggi impediscono il recupero di questi, oggi inutilizzati oppure chiusi a causa di normative complicate”. "Pensare che nella nostra regione, quest'anno, abbiamo avuto un inverno più piovoso del solito. Peccato però che il 90% di quell’acqua sia finita in mare – accusa Letizia Cesani, presidente di-.