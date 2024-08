Cedolino FIS NoIPA agosto 2024 finalmente! Tutte le novità AGGIORNAMENTO 6 AGOSTO

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 6 agosto 2024)FISle) Nell’area riservata di, alcuni colleghi hanno segnalato dalla serata di ieri la presenza di un secondo importo, che corrisponde al pagamento del FIS (Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa), relativo alle funzioni aggiuntive svolte durante l’anno scolastico 2023/24. C’era tanta attesa al riguardo (e ne avevamo parlato anche nelle scorse settimane)e FIS: cosa aspettarsi adL’importo del FIS sarà visibile soltanto per i colleghi che hanno svolto incarichi retribuiti da questo fondo nell’anno scolastico 2023/24. Tuttavia, potrebbe ancora non essere visibile per tutti, poiché i primi pagamenti iniziano entro il 31, ma per alcune scuole potrebbero verificarsi ritardi.