Al governo non avrei potuto fare di più Opposizione attaccata ai suoi privilegi dice Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 6 agosto 2024) Come presidente del Consiglio “nondi più”. Giorgiaaffida il bilancio del suoa lunga intervista al settimanale Chi. Nel suo intervento, che sarà in edicola dal 7 agosto,traccia un bilancio del suo operato dopo due anni di, passando da temi politici come le riforme costituzionali e i rapporti con gli alleati a questioni personali come la separazione da Andrea Giambruno e la sfida di conciliare il ruolo di madre con i doveri istituzionali. Nell’intervista anche temi spinosi come il confronto con l’, il futuro della Rai e la questione femminile. “Penso di dovermi imporre qualche giorno di riposo, più del solito”, spiega la presidente del Consiglio. “Stiamo risolvendo molti problemi, ma molti altri vanno ancora risolti.