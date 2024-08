Agostini | | Crisi idrica scelte errate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) La questione legata alle risorse idriche del territorio è tornata ad attirare le attenzioni. Stavolta a parlare è stato Luciano, ex parlamentare Pd. "Da tempo conosciamo il problema ma a quanto pare non la soluzione – commenta –. Nel mentre ci troviamo di fronte a un razionamento dell’erogazione dell’acqua con chiusure notturne che oltre a creare disagi ai privati, danneggiano molte nostre aziende specialmente quelle legate al turismo estivo. Deduciamo quindi con rammarico che la nostra Ciip non abbia letteralmente azzeccato niente nel corso degli ultimi anni. Dinanzi alla carenza di risorsa determinatasi dopo il sisma del 2016 il management si sarebbe dovuto primariamente occupare della ricerca di nuove sorgenti mentre invece ha avuto come obiettivo solo quello di trasformare l’azienda in una multiutilty.