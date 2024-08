Vacanza in carcere Ubriaco e drogato investe e uccide un padre di famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) VEROLANUOVA (Brescia) Si trova inda una settimana per avere investito e ucciso un pedone a Kavajë, nel distretto di Durazzo. Le accuse sono omicidio stradale e omissione di soccorso, aggravati dal fatto che i test previsti dalla legge lo hanno scoperto. Non solo: non aveva neanche la patente. Il protagonista è Federico Alessandrini, bresciano di Verolanuova. Lain Albania si è trasformata in reclusione per il cinquantaquattrenne della Bassa Bresciana, che da una settimana è rinchiuso nelle prigioni albanesi dopo essere stato rintracciato e messo in manette. Alessandrini era in ferie con un amico di Manerbio e si trovava in auto con un altro amico di nazionalità albanese al quale pare appartenesse l’auto. I due bresciani infatti qualche giorno prima erano partiti per Durazzo in aereo da Orio al Serio.