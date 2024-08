Tunisino pestato a sangue da connazionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lite furibonda tra tunisini in via del Moletto l’altra notte. Uno di loro è stato malmenato alasciandolo semincosciente a terra. All’arrivo della polizia, l’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e portato in ospedale al Santa Croce dove i medici lo hanno medicato diagnosticando una guarigione in almeno 30 giorni. Non è chiaro che cosa abbia detto l’uomo, ma alle domande della polizia non avrebbe fornito informazioni utili per rintracciare gli autori del pestaggio che poteva avere conseguenze ancora più gravi. Non si esclude che gli aggressori abbiano usato mazze di ferro o comunque oggetti contundenti.