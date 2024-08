Reato che compi attenuante che trovi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 5 agosto 2024) I giudici hanno ridotto la pena a un assassino per un delitto in pandemia. Ennesima sentenza grottesca. Ma almeno si inizia a parlare di cattiva gestione del Covid. C’è il Covid? Puoi uccidere senza finire all’ergastolo. La Corte d’Assise d’Appello di Messina ha considerato il periodo della pandemia, con il conseguente lockdown, un motivo sufficiente per ridurre la condanna inflitta a un assassino. È vero, hanno detto i giudici, l’infermiere Antonio De Pace ha ucciso Lorena, la sua ragazza, 21enne studentessa di medicina, aspirante pediatra, in modo feroce. Ma bisogna capirlo. Bisogna perdonarlo. Almeno parzialmente. Chi di noi, in quei giorni di sacrifici, non ha avuto la tentazione di fare lo stesso con qualcuna delle persone con cui si condividevano stanze e restrizioni? Questa sentenza, che ha fatto molto discutere, ha un lato positivo e un lato negativo.