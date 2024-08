Potenza rivolta e incendio in Cpr di Palazzo San Gervasio dopo la morte di un ospite

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 5 agosto 2024) Unaè in corso nel Centro per il Rimpatrio diSan), durante la quale è stato appiccato il fuoco a parte della struttura. La protesta, secondo quanto si è appreso, è cominciatala, avvenuta nel pomeriggio, di un giovane 19ennedella struttura. Il decesso del ragazzo, proveniente dall'Africa, sarebbe avvenuto per cause naturali, un arresto cardiaco secondo quanto si apprende dall'Azienda Sanitaria del Potentino. Sarà però l'autopsia a stabilire con esattezza le cause del decesso.