Parigi 2024 continua l’allarme Senna | prima atleta in ospedale

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 5 agosto 2024)Finito il nuoto in acque libere e con il triathlon torna il problema dello stato di pulizia della. Oggi, 5 agosto, il Belgio si è ritirata dalla gara di staffetta mista di triathlon. Questo perché l’Claire Michel, dopo aver partecipato alla gara femminile ha accusato dei malori. Leggi anche: Triathlon, saltano le gare nella: scattaAl momento è ricoverata dopo aver avuto dei dolori: si dice che possa aver contratto il batterio dell’Escherichia coli, che sarebbe rimasto nella acque dellanonostante i mesi di lavoro per renderla nuotabile. Pronta è arrivata la protesta del Comitato olimpico belga (Coib) che non ha dato ulteriori dettagli sul stato si salute dell’ma ho solo fatto sapere di aver ritirato la squadra.