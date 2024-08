Oroscopo del 5 agosto 2024 | Scopri cosa dicono le stelle per te

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 agosto 2024) Le previsioni astrologiche del 5promettono una giornata intensa per tutti i segni zodiacali.riservano leper amore, lavoro e salute secondo l’di oggi. L’del 5porta con sé energie cosmiche significative, con il passaggio di Venere in Vergine che influenzerà vari aspetti della nostra vita. Ogni segno zodiacale sentirà gli effetti di questo transito in modo diverso, apportando cambiamenti e nuove opportunità . Ecco le previsioni dettagliate per ogni segno zodiacale. Ariete Crediti: Pixabay – VelvetMagAmore: Giornata positiva per gli affetti. Se sei single, potresti incontrare una persona interessante. Le coppie vivranno momenti di complicità . Lavoro: È il momento giusto per avanzare proposte e prendere iniziative. Le tue idee saranno ben accolte dai superiori. Salute: Attenzione allo stress.