Nuova Unahotels cosa dice la statistica? Sarà più giovane prolifica e concreta

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una Pallacanestro Reggiana più, con una quota maggiore di punti nelle mani e un incremento di solidità sotto i tabelloni. Ovviamente tutto in via potenziale, confrontando, nell’imminenza dell’inizio della preseason, l’organicodell’estate 2023 con quello della presente. La risposta vera la darà poi il parquet, ma alcuni dati interessanti emergono già ora: e il primo è oggettivo. L’età media dell’equipe biancorossa scende infatti dai 28,6 anni della passata stagione ai 26,8 di quella che va ad iniziare. Frutto degli addii, in particolare, degli ultratrentenni Atkins, Black, Weber e Galloway, e con l’inserimento di tre acquisti di buon peso under trenta (Winston, Barford e Gombauld) più il giovanissimo Filippo Gallo, appena ventenne.