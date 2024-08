Non ci sono malumori l’annuncio ufficiale fa felice Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024) Per Antonio, dopo il ko subito dal suo Napoli contro il Girona, è arrivato un importante annuncio. Dopo l’amichevole persa ieri sera contro il Girona, i giocatori del Napoli hanno avuto una giornata e mezza di ‘libertà’. Antonio, dopo i durissimi allenamenti svolti a Dimaro e a Castel Di Sangro, ha infatti dato un po’ di respiro ai suoi calciatori. Anche perché sabato prossimo il Napoli esordirà ufficialmente nella stagione 2024/25. Tra meno di una settimana, infatti, il gruppo partenopeo ospiterà allo Stadio Diego Armando Maradona il Modena di Bisoli. Tuttavia, in attesa della gara di primo turno della Coppa Italia, per lo stesso Antonioè arrivato un annuncioche, di fatto, l’avrà reso molto