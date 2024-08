LIVE Cobolli-Korda 6-4 2-4 ATP Washington 2024 in DIRETTA | americano avanti di un break nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Prima vincente per l’azzurro.cambia la racchetta. Palle nuove 2-4 Gioco: termina in rete la risposta di rovescio dell’azzurro. 40-0 Termina in corridoio il dritto lungolinea dell’italiano. 30-0 Prima ad uscire e schiaffo al volo dalla parte opposta.arriva sulla palla ma non supera la rete. 15-0 Prima al centro vincente. Ilset si giocherà sui turni di servizio di. In questi primi scampoli delparziale l’ha vinto l’86% dei punti con la prima, entrata il 70% delle\ volte, ed il 67% (2/3) con la seconda 2-3: con ildoppio fallo della partita l’azzurro perde il servizio per la prima volta. Seconda 30-40 ACE!! Servizio perfetto alla T per l’italiano che piazza il quinto ace della propria partita.