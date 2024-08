L’ex tecnico della Dosso | Zaynab è arrivata scarica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ultima settimana di olimpiadi con gli atleti reggiani, o filo reggiani presenti a Parigi in diverse competizioni. Negli occhi, però, c’è ancora la brutta semifinale dei 100 metri femminili di, ultima con un modesto 11’’34 e finale mancata. Va detto comunque che per entrare in finaleavrebbe dovuto correre intorno al primato italiano. Un’analisi la fa Loredana Riccardi, il suo primoalla Corradini Rubiera, prima del trasferimento a Roma e del passaggio alGiorgio Frinolli. "E’ evidente che non aveva più la forma degli europei – dice la Riccardi – dove aveva fatto veramente bene sia a livello di tempi, sia di padronanzagara. Poi credo non sia riuscita a ricaricare le energie nervose per un altro grandissimo appuntamento come possono essere le olimpiadi. Non bene agli assoluti e neanche la Diamond di Parigi.