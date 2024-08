Khelif parla il padre | Mia figlia è sempre stata donna Carini ha perso perché è più debole

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2024) Di Imane, alla fine,il. La pugile che in teoria soffre di una condizione iperandrogenica diventata un’icona dopo gli attacchi (a livello mondiale) per la sua mascolinità subito soprattutto per l’abbandono un po’ melodrammatico della napoletana, chiuderà le sue Olimpiadi con una medaglia al collo. Ma intanto è ancora al centro della tempesta mediatica. Il, Omar, rompe il silenzio con un’intervista all’Afp, per difendere la. Dice anche che inizialmente aveva cercato di fermarla nel suo percorso nel mondo della boxe.ha assicura che suanon dovrebbe subire avere insinuazioni a livello mondiale sul fatto che sia o meno una, cosa che gli è molto chiara: “Miaè una ragazza, è cresciuta da ragazzina, è una ragazza forte e coraggiosa. Le è stato insegnato ad avere una forte volontà, nel lavoro e nella formazione“.