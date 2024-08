Incidente Mortale sulla Statale 16 | Centauro Rianimato e Trasportato in Ospedale

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 5 agosto 2024) Teramo - Un violento scontro tra una moto Ducati e una Lancia Delta ha scosso stamattina la16, all’altezza di via delle Messi, intorno alle 9:50. L’ha coinvolto un motociclista di 53 anni, residente a Castel di Lama, che ha perso conoscenza dopo l’impatto e ha subito un volo di circa tre metri, terminando tra alcuni rami di alberi recentemente potati. I vigili del fuoco di Nereto sono giunti rapidamente sul luogo dell’, seguito dall'intervento del personale sanitario del 118 di Giulianova. Il motociclista è statosul posto e successivamented’urgenza all’Mazzini di Teramo. Le condizioni dell’uomo sono critiche e saranno valutate dai medici dell’. Il conducente della Lancia Delta, un 57enne di Taranto, non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno di assistenza sanitaria.