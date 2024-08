Incidente lungo l’Appia | la vittima è il 28enne Fabio D’Amato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 agosto 2024), di 28 anni, è la giovanedell’avvenuto domenica 4 agosto sulla via Appia, nel territorio di Terracina. Originario di Gaeta ma residente a Roma,ha perso la vita dopo aver invaso la corsia opposta di marcia con la sua moto, scontrandosi frontalmente con un camion. Circostanze e Indaginiera di ritorno da una visita alla sua famiglia in provincia di Latina. Non si esclude che un malore possa aver causato la perdita di controllo del mezzo. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Giuseppe Bontempo, mira a ricostruire l’esatta dinamica dell’. Il corpo del giovane è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia e ulteriori accertamenti. L'articolo: laè ilproviene da Dayitalianews.