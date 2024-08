Il Napoli ha deciso | via Cajuste ecco il sostituto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024) Addio e nuovo acquisto: ilha scelto ildi, ormai destinato alla cessione. Arriva lui a centrocampo Ilè al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. La situazione è bloccata a causa della cessione di Victor Osimhen: il Psg non ha ancora affondato il colpo, mentre il Chelsea sta per prendere Omorodion. L’attaccante non non ha giocato nemmeno un minuto in questo ritiro pre campionato nelle varie amichevoli ed è in attesa di sviluppi. Intanto il tempo passa, manca meno di un mese alla fine della trattative e la soluzione non sembra nemmeno vicina. Insomma, non si può fare altro che attendere, con Conte che sicuramente non ne sarà felicissimo. Ad una settimana dall’inizio del campionato, e con sabato la prima partita ufficiale contro il Modena in Coppa Italia, non sa ancora chi sarà il suo centravanti.