Guida alle dimissioni online 2024 | preavviso ferie e procedura telematica

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lerappresentano la dichiarazione unilaterale del dipendente di interrompere il contratto.Al fine di contrastare il fenomeno dellein bianco, dove il dipendente firma, di norma in sede di assunzione, un foglio in cui rassegna leprivo però di data successivamente apposta dal datore di lavoro, a decorrere dal 12 marzo 2016 la normativa ha imposto la presentazione delleesclusivamente compilando un apposito modulo telematico sulla piattaforma Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.Analizziamo la questione in dettaglio.