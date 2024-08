Gianmarco Tamberi in ospedale | rischio forfait per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 agosto 2024)peralledi Parigi 2024. Il campione azzurro, portabandiera dell’Italia, è stato ricoverato inper un problema di salute. Ecco come sta lo sportivo e se tornerà a gareggiare., campione olimpico di salto in alto, si trova ina causa di un problema di salute che potrebbe compromettere la sua partecipazione alle prossimedi Parigi 2024. Secondo le ultime notizie, il portabandiera azzurro potrebbe essere affetto da un calcolo renale, una condizione che richiede immediato intervento medico e che mette ala sua presenza all’evento sportivo più atteso., foto Ansa – VelvetMagLe prime informazioni indicano cheè stato ricoverato per un forte dolore addominale, che successivamente è stato identificato come un possibile calcolo renale.