Facile da gestire è la frangia perfetta da sfoggiare in estate Ideale per chi vuole allungare il viso tondo Una certa Brigitte insegna

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 5 agosto 2024) C’è sempre qualcosa di romantico nelle frange lunghe, dritte e vaporose che incorniciano lo sguardo. Sì, anche in. Con 25,1 milioni di visualizzazioni su TikTok, la “Eyelash bang” è la tendenza“più calda” dell’2024. Indicata per chi ha un, non ne accentua le rotondità ma anzi focalizza l’attenzione sullo sguardo, sollevando otticamente gli zigomi e regalando un effetto “botox like”. Da provare per evocare il fascino nostalgico degli anni ’90.