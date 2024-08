Corre in ospedale per un dolore al petto Dimesso dopo 4 ore torna a casa e muore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) MILANO – Aveva chiamato il 118 perché sentiva forti dolori alcon un peso e bruciore. Trasportato d’urgenza in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Monzino, l’uomo di 72 anni viene4 ore e alcuni accertamenti.. Lo ritrovano cadavere 48 ore. Si sarebbe potuta evitare la morte? Per accertare eventuali responsabilità in sede penale e civile sono state disposte perizie dalla procura. L’avvocato della famiglia, Andrea Marzorati, spiega: “È stata fatta l’autopsia e nella relazione di consulenza medico-legale disposta dalla pm Elisa Calanducci viene evidenziato che i controlli sono stati superficiali e insufficienti. L’non seppe individuare la causa dei dolori. Neppure fu fatta una reale diagnosi, in quanto i medici si limitarono a una semplice descrizione del sintomo di ‘toracico’”.