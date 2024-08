Cani e bambini | i benefici di un rapporto unico Consigli e regole di convivenza

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 5 agosto 2024) Si dice che gli animali siano i migliori amici dell’uomo; vale lo stesso anche per i? Iltra essere umano e animali (specialmentee gatti) è una costante della storia dell’umanità tanto da essere riscontrabile in diverse culture e latitudini. Non è raro vedereche giocano insieme in maniera pacifica e gioiosa ma per alcuni resta sempre qualche timore sui possibili rischi legati a questa scelta. Anche per saper rispondere adeguatamente alla fatidica domanda possiamo prendere un cane? che tantipongono ai loro genitori, vediamo quali sono idel legame trae cosa fare per favorirlo e tutelarlo, negli interessi sia dell’animale che del bambino.