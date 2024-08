Bus trafitto dal guardrail la Procura apre un fascicolo per omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Arezzo, 5 agosto 2024 – “”: questa l’ipotesi con la quale ladi Arezzo ha aperto unin seguito all'incidente che ha visto coinvolto nel pomeriggio di domenica 4 agosto un pullman di turisti cinesi, rimasto letteralmente infilzato da unsull'A1 in direzione Firenze, a Badia al Pino, nel quale una persona è morta e 25 sono rimaste ferite. Alla guida del bus turistico un autista polacco che sarà sentito per capire cosa sia successo. Le foto raccontano il terrore in A1: incidente del pullman, il guard rail tra i sedili, i maxi soccorsi Le indagini sono affidate alla polizia. Questa mattina l'Asl Toscana sud est, presso l'ospedale San Donato di Arezzo, ha fatto il punto sulle condizioni dei feriti. Tutti dimessi i 10 turisti arrivati all'ospedale aretino.