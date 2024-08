Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024)DEL 4 AGOSTOORE 12.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’INCIDENTE SU VIA APPIA TRA PONTINIA E TERRACINA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA LE MIGLIARE 55 E 56. STRADA CHIUSA PER I RILIEVI E IL RIPRISTINO DELLA. TRAFFICO DEVIATO SUL POSTO ANDIAMO NELLA CAPITALE RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA AL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO INCIDENTE ATTIVO INVECE SU VIA PONTINA , CON CODE TRA SPINACETO E TORDE CENCI IN DIREZIONE LATINA, POI TRAFFICO SCORREVOLE CI SPOSTIAMO A RIETI PER LA 57ISAMA COPPA CAROTTI, GARA CRONO IN SALITA.