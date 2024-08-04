Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 12:30 (Di domenica 4 agosto 2024) Viabilità DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 12.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’INCIDENTE SU VIA APPIA TRA PONTINIA E TERRACINA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA LE MIGLIARE 55 E 56. STRADA CHIUSA PER I RILIEVI E IL RIPRISTINO DELLA Viabilità. TRAFFICO DEVIATO SUL POSTO ANDIAMO NELLA CAPITALE RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA AL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO INCIDENTE ATTIVO INVECE SU VIA PONTINA , CON CODE TRA SPINACETO E TORDE CENCI IN DIREZIONE LATINA, POI TRAFFICO SCORREVOLE CI SPOSTIAMO A RIETI PER LA 57ISAMA COPPA CAROTTI, GARA CRONO IN SALITA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 11:30 - FINO ALLE 18 DI OGGI CHIUSA LA SR4 BIS DEL TERMINILLO DA VAZIA E IL KM 20 LOCALITÀ PIAN DE VALLI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 11. TROVIAMO DUE INCIDENTI SU VIA PONTINA CHE CREANO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA E DA VIA DEI RUTULI A VIA VALLELATA INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA, TRA PONTINIA E TERRACINA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA LE MIGLIARE 55 E 56 CI SPOSTIAMO A RIETI PER LA 57ISAMA COPPA CAROTTI, GARA CRONO IN SALITA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 10:30 - FINO ALLE 18 DI OGGI CHIUSA LA SR4 BIS DEL TERMINILLO DA VAZIA E IL KM 20 A PIAN DE VALLI E SEMPRE NEL REATINO QUESTA MATTINA IN CORSO IL TRIATLON SPRINT DI PIEDILUCO. CHIUSURE DELLE STRADE DEL TRACCIATO TRA CUI LA REGIONALE 313 DI PASSO CORESE NEL TRATTO CITTADINO. TROVIAMO CODE PER INCIDENTE SU VIA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA IN DIREZIONE DEL CAPOLUOGO PONTINO, INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA, CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA LE MIGLIARE 55 E 56, CI TROVIAMO TRA PONTINIA E TERRACINA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 09:30 - 30 ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO INFINE UNA NOTIZIA DI TRASPORTO PUBBLICO SINO AL 31 AGOSTO LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO LUNGO LA LINEA FL4 TRA CIAMPINO E I CASTELLI ROMANI LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA. STRADA CHIUSA AL TRANSITO NEI DUE SENSI DI MARCIA FINO ALLE ORE 11 SPOSTIAMOCI A RIETI PER LA 57ISAMA COPPA CAROTTI, GARA CRONO IN SALITA. romadailynews
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