Tiro con l’arco Kim Woojin beffa Ellison allo shoot-off per 5 millimetri La Corea completa l’en plein a Parigi

(Di domenica 4 agosto 2024) Al secondo tentativo (dopo aver vinto 4 titoli su 5 a Tokyo), ladel Sud realizza una grande impresa e si impone in tutti e cinque gli eventi in programma per ilconai Giochi Olimpici di2024. In passato la selezione asiatica aveva già fatto uno sweep, ottenendo lo storico poker di Rio 2016 quando erano però solo quattro le gare previste nella rassegna a cinque cerchi (dalla scorsa edizione è stata introdotta la prova a coppie miste).è statoto quest’oggi all’Esplanade des Invalides da Kim, che ha vinto la competizione individuale maschile mettendosi al collo quindi il terzo oro della manifestazione (dopo i successi nelle prove a squadre) e replicando quanto fatto in questi giorni dalla connazionale Lim Sihyeon.