Storia di Lorenzo e Pio due gemelli dal Salento a Lisbona e ritorno | oggi a Milano gestiscono un’impresa sul digitale

(Di domenica 4 agosto 2024) “La nostra scelta di andare all’estero non è stata contro il nostro Paese ma un test per uscire dalla nostra zona di comfort”. Ladie Pio parte dalla Puglia, passa dae arriva a. Per il momento. I dueFiorito, 28 anni, originari di un comune di novemila abitanti nel basso, dopo una laurea alla Cattolica in economia e marketing, nel 2017 si sono trasferiti aper accettare un posto in Meta. Per poi tornare in Italia. “Siamo andati via il giorno in cui abbiamo saputo di non aver superato le selezioni per la laurea magistrale nell’università dove ci siamo laureati”, ricordano al ilfattoquotidiano.it. Senza rivalsa. “Il desiderio era quello di arricchire il nostro percorso con un’esperienza in un Paese diverso e con degli standard lavorativi più in linea con le nostre esigenze”.