SiFest un evento da risollevare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Grande preoccupazione è stata espressa per il prossimodi Savignano sul Rubicone da Daniela Magnani e Francesco Maroni portavoci della lista "Coraggio Savignano Cambia" che ha avuto candidato sindaco Luca Pirini. Anche per l’edizione 2024 delcome direttore artistico è stato riconfermato Alex Majoli. Dicono Daniela Magnani e Francesco Maroni: "Senza entrare nel merito dell’aspetto artistico di pertinenza degli addetti ai lavori, il gruppo "Coraggio Savignano Cambia" non può esimersi dall’evidenziare che le ultime due edizioni dell’più caratterizzante e importante della città sono state un autentico flop e ciò ha creato un chiaro danno d’immagine a Savignano città della fotografia. Tutti abbiamo potuto percepire in questi ultimi due anni la desolazione e il vuoto del cuore pulsante della città, il suo bellissimo centro storico e questo è inaccettabile.