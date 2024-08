Si tuffa nel lago di Como e non riemerge più ripescato per un soffio | gravissimo un uomo di 68 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Undi 68è quasi annegato domenica mattina neldi, nella zona di Oliveto Lario. Il sessantottenne è stato recuperato e portato a riva ancora in vita ma le sue condizioni sono gravissime. È stato rianimato sulla riva dal personale sanitario e poi stato trasportato all’ospedale in codice rosso dall’elisoccorso. Tutto è avvenuto intorno alle 11 di mattina sulla sponda ovest del ramo lecchese del Lario, in una delle spiaggette sotto la Statale Lariana Lecco-Bellagio, nella zona tra Valbrona () e Mandello del Lario (Lecco). Non è chiaro, al momento, se l’abbia avuto un malore o sia stato trascinato sott’acqua dalla corrente. L’allarme è stato lanciato dalla riva e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della Squadra nautica e un’idroambulanza della Croce rossa di Lecco, insieme ai soccorritori dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza.