Santa Marinella Tidei | Continueremo sulla strada del confronto contro l’indifferenza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2024-Il sindaco diPietrorisponde al circolo cittadino di Rifondazione Comunista intervenuto in merito all’assemblea pubblica, che si è tenuta nei giorni scorsi e che ha contato la presenza di tantissime persone. “Rifondazione Comunista – sostiene il sindaco– ormai come un disco rotto continua a diffondere sciocchezze e imprecisioni, questa volta in riferimento altenuto con i cittadini diSevera, in Piazza Roma, voluto dal sottoscritto e a cui hanno preso parte in tantissimi, tra residenti, turisti e bagnanti.