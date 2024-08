Sabato in Diretta sfida Verissimo senza novità

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 4 agosto 2024) Fuori Marco Liorni dentro Emma D’Aquino. Dopo sei edizioni di Italia Sì, per ilpomeriggio di Rai 1 è arrivato (per fortuna!) il momento di cambiare. Con l’approdo di Liorni a L’Eredità (nella prossima stagione guiderà anche il game Chi può batterci? e il Capodanno), il programma dedicato al racconto delle storie comuni, di problemi e di denunce chiude i battenti. Al suo posto, dal 14 settembre alle 17, è in arrivo unainsi fa per dire perché altro non è che La Vita inin onda ilpomeriggio. La mission rimane la stessa, con l’unica differenza che alla conduzione non ci sarà Alberto Matano (riconfermato nei giorni feriali per il sesto anno consecutivo), ma Emma D’Aquino.