Pullman si schianta in autostrada | decine di coinvolti Tutto bloccato

(Di domenica 4 agosto 2024) Badia al Pino (AR) – Una domenica drammatica sul tratto aretino dell’A1, dove si sono verificati due gravi incidenti che hanno sconvolto la tranquilla giornata di molti viaggiatori. Nel primo pomeriggio, uncarico di turisti cinesi è stato coinvolto in un incidente al chilometro 360 in direzione Firenze, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 15. Dettagli dell’incidente Il, secondo le ricostruzioni, è uscito di strada e si èto contro il guardrail. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per estrarre i feriti dalle lamiere del veicolo, che era rimasto incastrato in una posizione precaria. La situazione ha richiesto l’intervento di elicotteri di soccorso provenienti da Arezzo e Bologna per il trasporto rapido dei feriti più gravi.