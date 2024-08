Ogni sforzo per evitare la guerra | Tajani riunisce i ministri del G7 sul Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024) «Siamo in massima allerta per difenderci in aria, in mare e a terra. Ci stiamo preparando a qualsiasi minaccia improvvisa». È il portavoce dell'esercito israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari, a sintetizzare l'atmosfera che si respira in Israele, in cui si attende da un momento all'altro la rappresaglia iraniana promessa da Teheran dopo l'uccisione del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh. Fonti al Wall Street Journal hanno rivelato che l'Iran avrebbe respintorichiesta di moderazione avanzata dai diplomatici arabi e rimarrebbe intenzionata a colpire anche se ciò dovesse far scoppiare unanella regione. L'unica incta resta capire quando Teheran e il suo alleato libanese Hezbollah colpiranno. Media statunitensi ben informati hanno ipotizzato un attacco imminente, forse già domani.