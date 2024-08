Morgan arrivano le scuse per Angelica | Non ero in me

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 agosto 2024)ritorna suSchiatti dopo la bufera mediatica che ha coinvolto l’artista a seguito delle accuse di stalking e diffamazione arrivate dalla cantautrice negli ultimi mesi Intervistato da Candida Morvillo il musicista si è raccontato in un’intervista fiume ripercorrendo le tappe della storia d’amore conSchiatti e la tempesta scatenata dalla fine della relazione.si è soffermato su un momento chiave della liason quando i due hanno condiviso un momento importante: “Il rapporto si è intensificato quando sono stato sfrattato nel giugno 2019. A novembre, ha detto che voleva stare con me e abbiamo lasciato i rispettivi compagni, io Alessandra, da cui aspettavo una figlia. Abbiamo deciso di sposarci. Sergio Staino ci ha sposati simbolicamente con una cerimonia comunista, in uno sgabuzzino della Rai.