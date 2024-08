LIVE Ciclismo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | 6 atlete in testa con 5? di vantaggio sul gruppo Zabelinkaya nella terra di mezzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.45 Niam Fisher-Black rientra in. 15.44 Nora Jencusova (Slovacchia), Hannah Tserakh (Atleti Neutrali), Thi That Nguyen (Vietnam), Rotem Gafinovitz (Israele), Fariba Hashimi e Yulduz Hashimi (Afghanistan) hanno 3? 20? disu Zabelinskaya e 5? 30? sul. 15.42 Mancano 100 chilometri all’arrivo. 15.40 Zabelinskaya non guadagna molto sulladella corsa. L’uzbeka ha 3? 20? di ritardo dal sestetto die 1’40” disul. 15.39 Cambio di bici per Niam Fisher-Black. 15.38 Foratura di Niam Fisher-Black. 15.36 Ilnon lascia andare Moolman. Accelerazione anche di Mireia Benito (Spagna). 15.34 Scatto di Ashleigh Moolman (Sud Africa). Inalcompare una maglia olandese che prova a rimanere sulla sudafricana. 15.34 L’uzbeka ha guadagnato immediatamente 1 minuto sul