L’eredità del Covid nelle città Al via un’indagine sociale

(Di domenica 4 agosto 2024) Riflettori puntati su Cinisello, Cormano e Legnano, dove si stanno raccogliendo i risultati iniziali delle consultazioni con gli stakeholder per poter fare un’analisi dettagliata delle esigenze delle comunità locali, dopo la pandemia. Il progetto si chiama Spur (Social PostUrban Revitalization), vede tra i partner laMetropolitana di Milano e mette a confronto più realtà di diversi Paesi europei per mappare, analizzare e proporre soluzioni concrete che contrastino l’isolamentoprovocato dal, soprattuttofasce d’età dai 18 ai 29 anni e dai 65 anni in su. Oltre all’analisi degli impatti sociali, Spur vuole trovare soluzioni per rivitalizzare i quartieri più disagiati, soprattutto le periferie, attraverso un approccio partecipativo e un dialogo intergenerazionale che coinvolga i residenti le loro associazioni.