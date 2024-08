L’effetto del clima folle tra i filari La vendemmia gioca d’anticipo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) L’estate torrida anticipa ladi una decina di giorni. I viticoltori sono pronti e la produzione dei vini ferraresi è garantita anche quando ilnon segue perfettamente il calendario tradizionale dell’agricoltura. Se laanticipa i tempi il calcolo di quando inizierà non è comunque matematico. Ad influire le temperature torride ed anche le piogge che spezzano la cappa d’afa per alcuni giorni. L’azienda agricola ‘La Barchessa’ di Carlo Bertelli e dalla moglie Nadina, a Gavello di Bondeno, si prepara quest’anno are molto probabilmente a partire dall’8 settembre "A fronte di altri anni – spiegano - quando si scendeva tra idopo il 20 settembre". Emanuele Mattarelli dell’azienda di Vigarano Mainarda invece è più cauto; "E’ troppo presto per i nostri vigneti per parlare di anticipi su una raccolta che si farà tra più di un mese – dice –.