I veneti saranno ’spinti’ da una lunga lista di ex

(Di domenica 4 agosto 2024) Si parte con la Coppa Italia ed è già un test di livello visto che l’avversario sarà il Padova. Icome succede ormai da alcuni anni si presentano ai nastri di partenza come una delle favorite nel loro girone di serie C. La scelta della società biancorossa pare essere quella di programmare sul prossimo biennio: il nuovo allenatore infatti è Matteo Andreoletti, tecnico di 35 anni e nella rosa non mancano i giovani, a conferma che lo sguardo della società è proiettato nel futuro. Il nuovo allenatore del Padova ha un percorso non comune finora: dopo aver chiuso la carriera da estremo difensore, ha iniziato come preparatore dei portieri per poi diventare allenatore. La stagione migliore finora è stata quella vissuta sulla panchina della Pro Sesto, meno positiva l’esperienza della stagione scorsa con il Benevento dal quale è stato esonerato.