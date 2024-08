Frosinone – Lazio 0-2 top & flop | Zaccagni timbra piace Dele-Bashiru Noslin sciupone|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 4 agosto 2024) 2024-08-03 22:40:00 Fermi tutti! Altra vittoria in amichevole per lain questa pre-season. Al “Benito Stirpe”, contro ili biancocelesti si impongono 0-2 grazie alle reti nel secondo tempo di Mattiae di Vecino nel finale. Gara intensa, caratterizzata da diversi interventi duri e qualche scintilla tra i giocatori, nonostante non ci fosse nulla in palio. Gli uomini di Baroni si sono confermati squadra camaleontica in campo variando modulo di gioco dal 4-2-3-1 di partenza al 4-4-2 in avvio di ripresa, fino al 4-3-3 con gli innesti di Pedro e Isaksen. TOP: il più propositivo sin dal primo minuto, con i suoi dribbling e diversi cross. A metà del secondo tempo, poco prima di uscire, risolve lui la gara con un diagonale che bacia il palo, dopo che i suoi compagni avevano sprecato parecchie occasioni.