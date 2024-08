Due gravi incidenti nel weekend | muore un 59enne sull’A1 e un 52enne ferito a Foiano della Chiana

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 4 agosto 2024) All’alba di oggi, un uomo di 59 anni ha perso la vita in un incidente stradale autonomoMilano-Napoli, nel tratto tra Valdie Chiusi in direzione Roma. Il sinistro è avvenuto all’altezza del km 399. Il tratto autostradale è stato chiuso dalle 5:30 fino alle 7:45, causando code fino a sette chilometri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e il personaleDirezione 4° Tronco. Nella notte, alle ore 23:40, il 118ASL TSE era stato attivato per un grave incidente d’auto a, all’intersezione tra via di Lucignano e via Novellare. Forze dell’ordine, vigili del fuoco, ambulanzaMisericordia di Castiglion Fiorentino, ambulanzaMisericordia di Sinalunga, automedicaValdie la Pubblica Assistenza disono intervenuti sul posto.