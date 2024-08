Alla fine Mortara approva il Pgt Il via libera definito tra sei mesi Intanto la tensione non scende

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) L’attesa è stata lunga e nel tempo non sono mancati momenti dipolitica. Ora il nuovo Pgt diè statoto e in meno di seiarriverà l’zione definitiva. Un passo importante sotto diversi aspetti: perché fornisce lo strumento urbanistico più importanteseconda città della Lomellina e conferma la tenuta dell’Amministrazione del sindaco Ettore Gerosa che neiscorsi ha subìto più di uno scossone. In sede di voto il capogruppo della lista civica ViviAmo, Ezio Ge, pur non intervenendo mai nel merito, ha preso le distanze dfilosofia del Pgt parlando di una forzatura e sottolineando come l’zione non fosse poi così urgente. Poi ha lasciato l’aula al momento del voto. Va precisato che la Civica esprime due assessori, Michele Mazzitello e Renato Ferraris, e dunque la situazione è piuttosto tesa.