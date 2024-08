30 Luglio 2024 – Amnesty International chiede stop a legge contro persone richiedenti asilo in Grecia

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 4 agosto 2024)ha pubblicato oggi un nuovo rapporto in cuialladi abrogare urgentemente le norme diche stanno causando la sistematica e illegale privazione della libertà dellerintitrattenute nel ”Centro chiuso ad accessollato” finanziato dall’Unione europea sull’isola di Samos. Il coordinatore speciale dell’Onu per il Libano Jeanine Hennis-Plasschaert ha espresso la sua preoccupazione dopo l’attacco israeliano alla periferia meridionale di Beirut, che ha causato numerose vittime civili. L’attacco avrebbe causato almeno 3 morti e oltre 70 feriti. L’alto comandante di Hezbollah, Fuad Shukr, sarebbe rimasto ucciso nel raid effettuato da Israele. Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha detto che la disputa in corso in Venezuela sul risultato delle elezioni di domenica 28si risolve presentando i verbali.