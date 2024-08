Vela Nicolò Renna si ferma ai quarti di finale nel windsurf alle Olimpiadi Vince l’israeliano Reuveny

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) In una giornata trionfale per laitaliana grazie alla strepitosa medaglia d’oro di Marta Maggetti nel, si è materializzato purtroppo un risultato deludente nella competizione maschile riservatatavole volanti iQFoil.ha terminato infatti il suo percorso odierno nella Medal Series aidi, sfiorando il passaggio del turno ma dovendo abbandonare il sogno di una medaglia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il trentino non ha sfigurato quest’oggi a Marsiglia in condizioni (totalmente diverse rispetto ai giorni scorsi) di vento forte, disputando una regata coraggiosa a livello strategico e lottando fino in fondo per una delle prime due posizioni che garantivano la qualificazione in semi