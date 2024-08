Tuttosport – cifra formula e il palese gesto del Nizza

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 3 agosto 2024) 2024-08-03 19:54:38 Torino, l’ultimo titolo di TS: Jean-Clair Todibo e la Juventus, arrivano segnali positivi dal? I bianconeri sono ormai da tempo in trattativa per l’acquisizione del difensore francese: tutto fatto col calciatore, da limare ancora qualcosa con il club. A far presagire che il buon esito della trattativa non sia più in discussione, è arrivato un messaggio importante in vista dell’amichevole che il club transaplino ha in programma il Lecce. Juve, Todibo non convocato per Lecce-Domani alle ore 17 al Via del Mare ilsfiderà i giallorossi pugliesi. I francesi hanno diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte al test contro il Lecce: 20 i giocatori chiamati in cassa, ma tra questi non figura Todibo. Un segnale che potrebbe essere incoraggiante per la Juve, in vista di una trattativa che sembra comunque essere destinata a chiudersi.