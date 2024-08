Tilt informatico CrowdStrike l’inchiesta sulla possibile fuga di dati personali di utenti italiani

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 3 agosto 2024) Il Garante della Privacy ha avviato accertamenti sui possibili effetti delcausato dal software “”. Al centro delle indagini il presunto “data breach”, ovvero la violazione di, nello specifico di. Una conseguenza, insomma, del blackout dei sistemi informatici in particolare nell’utilizzo dei servizi pubblici. “Il Garante – si legge in una nota – si riserva ulteriori interventi qualora si ravvisassero specifiche violazioni che possano riguardare gli”.didi(CANVA FOTO) – cityrumors.itAd oltre una settimana dal, intanto,, azienda con sede in Texas, negli Usa, ha reso noto che oltre il 97% dei sensori su Windows sono tornati online. Secondo le stime di Microsoft sono stati colpiti 8,5 milioni di computer con Windows a bordo.