Serie A Estra colpo da Nba | è fatta per Paschall | I tifosi vedranno giocate emozionanti e dure

(Di sabato 3 agosto 2024) Ericè un giocatore dell’Pistoia. La notizia era nell’aria e la trattativa era in fase di chiusura ed ora è arrivata l’ufficialità. Nato a Tarrytown nello stato di New York 28 anni fa, 198 centimetri, arriva a Pistoia avendo alle spalle una carriera universitaria ed in Nba. Nel 2019 viene scelto dai Golden State Warriors e la sua prima stagione a San Francisco gioca 60 match con 14 punti di media, 4.6 rimbalzi e 2.1 assist figurando nel quintetto dei migliori rookie di tutta la stagione Nba. La stagione successiva, ancora in canotta Warriors, produce 9.5 punti di media in 40 uscite e, al termine di quel campionato Nba, decide di cambiare aria sposando la causa degli Utah Jazz: scenderà in campo in 62 occasioni fra regular season e playoff con 5.8 punti frutto del 49 per cento da 2 e del 37 per cento da 3.