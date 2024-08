Scontro fra auto e monopattino Due giovanissimi a Careggi in codice rosso per i traumi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024)fra un’e duea bordo di un. I due giovani, 14 e 16 anni, che erano a bordo del, sono stati portati inall’ospedale di. Il grave incidente è avvenuto intorno alle 17.45 di ieri, all’incrocio tra via Rocca Tedalda e via della Ripa. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, l’impatto sarebbe avvenuto quando uno dei due mezzi si è immesso sulla strada principale. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118. Per i soccorsi, è stata temporaneamente chiusa la strada. Né il conducente né il passeggero delavrebbero indossato una protezione alla testa.